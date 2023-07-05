Свыше восьми тысяч абонентов ДНР остаются без света из-за непогоды и обстрелов

Специалисты продолжат ремонтные работы как только позволит обстановка. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Более восьми тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остаются без электроснабжения из-за непогоды и обстрелов со стороны ВСУ. Специалисты продолжат восстановительные работы как только позволит обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— Прошлой ночью специалистам энергопредприятий пришлось восстанавливать энергоснабжение, нарушенное не только боевыми действиями, но и непогодой – в некоторых районах Республики бушевала гроза. Вечером 4 июля в результате боевых действий без напряжения остались 57 ТП, 4 450 бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах Донецка, — добавили в министерстве.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по состоянию на 07:00 5 июля без электроснабжения остаются две больницы и четыре детских сада в Донецкой Народной Республике. Обесточены 102 трансформаторные подстанции, 8174 бытовых абонента.

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