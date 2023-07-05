За сутки ВСУ ранили 46 и убили трех мирных жителей ДНР

Сведения о последствиях обстрелов и пострадавших продолжают поступать. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР, выпустив 281 боеприпас, в том числе снаряды калибром 155 и 152 мм, а также ракеты из РСЗО. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, ранения получили 46 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Поврежден ряд жилых домостроений в Донецке и Макеевке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе девять медицинских учреждений, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении зафиксировано 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском и волновахском направлениях ВСУ совершили по одному обстрелу из артиллерии 155 мм.

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