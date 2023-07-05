Медцентр ФМБА в Мариуполе готов на 77%

Строительные работы первого этапа на территории будущего ФМБА завершат в декабря 2023 года. Фото: ВСК Минобороны РФ

Строители продолжают возводить современный комплекс Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе. Сейчас здание готово на 77%. Все постройки комплекса исполнены в монолите, готовы кровли. Специалисты проложили большинство внутренних и наружных инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны РФ.

— Идет установка лифтового оборудования и отделка помещений. Военные строители готовятся начать монтаж оборудования в пищеблоке и отделениях медкомплекса. На заключительной стадии благоустройство территории, — отметили в ВСК. — Стоит отметить, что на зданиях монтируется так называемый «мокрый» фасад – это наружная фасадная система утепления под штукатурку.

В пресс-службе подчеркнули, что эта технология обеспечивает эффективную защиту от холода, при этом экономя внутреннее пространство помещений, дополнительно увеличивая прочность наружных стен и срок эксплуатации здания. Завершить работы первого этапа строительства планируют к декабрю 2023 года.

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