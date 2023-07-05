СЦКК ДНР: ВСУ ранили ребенка в Новопетриковке

Ранения получил ребенок 2011 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины 4 июня нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Новопетриковка. В результате обстрела пострадал ребенок. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Центральной возле магазина «№5» ранен ребенок — мальчик 2011 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что около 17:00 4 июля по населенному пункту было выпущено девять артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту со свих позиций, расположенных в Новоукраинке.

Напомним, что дети также пострадали в результате обстрела ВСУ Червоногвардейского района Макеевки. Ранения получили девочка 2021 и мальчик 2016 годов рождения. Информация о пострадавших продолжает поступать.

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