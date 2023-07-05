Мэр Владислав Ключаров сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ Макеевки

ВСУ нанесли удар по Макеевке из РСЗО. Фото: кадр видео ТГ/Александр Камышов

В результате ракетного удара вооруженных формирований Украины по Червоногвардейскому району Макеевки погиб мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров.

- Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам, - сообщил мэр Макеевки.

Ключаров отметил, что в городе многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий.

- В восьми медорганизациях Макеевки повреждены фасады, остекление, двери. Пострадало и общежитие городского медколледжа. На месте работают оперативные службы, - рассказал мэр города.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет.

Напомним, что вечером 4 июля ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке. Под огонь попала городская больница №2.

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