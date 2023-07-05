Денис Пушилин сообщил о 25 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке 4 июля 2023 года

На данный момент известно о ранении 25 человек, в том числе двух детей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике сообщили о 25 пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке 4 июля 2023 года. Данные опубликовал в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что поздним вечером украинские войска нанесли ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района города Макеевка в ДНР. Взрывную волну почувствовали многие жители не только самой Макеевки, но также Донецка.

- На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, - заявил Пушилин.

Сообщается также, что в результате ракетного удара в Макеевке повреждены ряд многоквартирных жилых домов, здания больницы, школы и детского сада.

Напомним, ранее сообщалось, что под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный - там повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжелораненых.

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