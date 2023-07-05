В Мариуполе проконтролируют подготовку к зиме ряда многоквартирных домов по улице Семашко

Специалисты постараются выполнить все необходимые работы, чтобы в осенне-зимний период теплоноситель в дома горожан подавался уже от стационарной котельной Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мариуполе городские власти возьмут под личный контроль процесс подготовки к отопительному сезону ряда многоквартирных домов по улице Семашко. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что прошлой зимой эти дома отапливались от блочно-модульной котельной.

- В этом году будем стараться выполнить все необходимые работы, чтобы в осенне-зимний период теплоноситель в дома горожан подавался уже от стационарной котельной, - заявил мэр.

Напомним, прохождение отопительного сезона 2022-2023 годов в Мариуполе обеспечили 35 стационарных котельных и 61 блочно-модульная установка. Подготовка к следующему отопительному сезону началась незамедлительно.

Заявлялось также, что в ДНР заранее составят план подготовки к отопительному сезону в следующем году. Это поможет учесть ошибки прошедшего отопительного сезона и избежать их в дальнейшем.

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