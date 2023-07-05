Горбольница №2 пострадала после обстрела ВСУ. Фото: Александр Камышов

В результате обстрела украинских боевиков в Макеевке серьезно пострадала Горбольница № 2. По данным депутата Народного совета ДНР Александра Камышова, есть раненые.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в городе многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий

- В восьми медорганизациях Макеевки повреждены фасады, остекление, двери. Пострадало и общежитие городского медколледжа. На месте работают оперативные службы, - рассказал мэр города.

Напомним, что в восьми медорганизациях Макеевка повреждены остекление, двери, фасады после обстрела ВСУ 4 июля 2023. По предварительным оперативным данным зафиксированы повреждения учреждений здравоохранения и многоквартирных жилых домов. Выбиты оконные блоки и стеклопакеты. В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады.

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