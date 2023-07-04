В Мариуполе готов к заселению новый девятиэтажный дом на 90 квартир

В доме полностью завершены все внешние и внутренние работы. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе уже готов к заселению новый девятиэтажный дом, рассчитанный на 90 квартир. Эта первая из трех многоэтажек будущего жилого комплекса на территории Ильичевского района. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что в доме полностью завершены все внешние и внутренние работы. Сейчас строители благоустраивают придомовую территорию.

- Здание полностью отвечает требованиям современного комфортного жилья и имеет высокий класс энергоэффективности, - заявил Моргун.

Все квартиры в доме уже меблированы. Фото: ТГ/Моргун

Мэр также добавил, что все квартиры в доме уже меблированы - в кухне встроен кухонный гарнитур, в жилых комнатах есть мягкий уголок, кровати и шкафы, а в ванной установлена необходимая бытовая техника.

Все квартиры в доме уже меблированы. Фото: ТГ/Моргун

По словам Моргуна, ключи от квартир в этом девятиэтажном доме получат горожане, которые утратили свое жилье в результате боевых действий.

Мэр также отдельно подчеркнул, что распространяемая ранее информация о якобы затопленных подвалах многоквартирного дома и подтоплении самого района застройки на деле оказалась чистой провокацией.

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