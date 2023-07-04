Женщина пострадала при подрыве на взрывоопасном предмете в тылу Донецка

В результате подрыва на ВОП ранена женщина 1982 года рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тыловом районе Донецка при подрыве на взрывоопасном предмете пострадала женщина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент произошел в Буденновском районе.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 19:30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: Буденновский район по улице Полоцкой, 18 «а» в результате подрыва на ВОП ранена женщина 1982 года рождения, - проинформировали в представительстве.

Тем временем обстрел со стороны ВСУ самого западного Петровского района Донецка унес жизни как минимум двух гражданских людей. По предварительной информации, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Пострадала также девочка 2018 года рождения.

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