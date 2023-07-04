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НовостиОбщество4 июля 2023 17:06

На юге ДНР ввели карантинный фитосанитарный режим из-за роста амброзии

На территории Мангушского муниципального округа теперь действует ряд запретов
Ирина ДМИТРИЕВА
На территории Мангушского муниципального округа установлен карантин площадью 1720,00 га

На территории Мангушского муниципального округа установлен карантин площадью 1720,00 га

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На юге ДНР ввели карантинный фитосанитарный режим по амброзии. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике.

Там уточнили, что карантин был введен на территории Мангушского муниципального округа.

- В связи с обнаружением карантинного объекта амброзии полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. на территории Мангушского муниципального округа Управлением Россельхознадзора по ДНР установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной общей площадью 1720,00 га, - заявили в службе.

Сообщается также, что теперь на этой территории со второй половины августа, когда начнется плодоношение амброзии, нельзя выпасать скот, использовать засоренные семенами амброзии сено и солому, вывозить почву, грунт, отходы и неперепревший навоз. Также запрещено использовать землю под выращивание семян и для набивки парников.

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