На юге ДНР ввели карантинный фитосанитарный режим из-за роста амброзии

На территории Мангушского муниципального округа установлен карантин площадью 1720,00 га Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На юге ДНР ввели карантинный фитосанитарный режим по амброзии. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике.

Там уточнили, что карантин был введен на территории Мангушского муниципального округа.

- В связи с обнаружением карантинного объекта амброзии полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. на территории Мангушского муниципального округа Управлением Россельхознадзора по ДНР установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по амброзии полыннолистной общей площадью 1720,00 га, - заявили в службе.

Сообщается также, что теперь на этой территории со второй половины августа, когда начнется плодоношение амброзии, нельзя выпасать скот, использовать засоренные семенами амброзии сено и солому, вывозить почву, грунт, отходы и неперепревший навоз. Также запрещено использовать землю под выращивание семян и для набивки парников.

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