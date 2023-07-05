Новый вице-премьер ДНР Бердников впервые проведет прямую линию с населением 6 июля

Вице-премьер выйдет на прямую связь с жителями Республики. Фото: ТГ/Солнцев

Заместитель председателя Правительства ДНР Дмитрий Бердников впервые проведет прямую линию с жителями Республики 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что трансляция прямого эфира начнется в 10:00. Интересующие вопросы жители могут присылать в чат-бот. Обсуждению будут подлежать самые различные темы - проблемы общественного транспорта, состояния дорог и коммунальных сетей, вопросы восстановления и нового строительства.

Прямой эфир пройдет в телеграм-канале правительства, а также на его официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, Дмитрий Бердников был назначен на должность заместителя председателя Правительства ДНР в мае. До того времени он занимал пост заместителя главы администрации города Мариуполь, еще раньше трудился мэром Иркутска и работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия).

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