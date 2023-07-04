В ДНР за счет федерального бюджета восстановят 12 спортивных сооружений, поврежденных обстрелами

В регионе также построят новые спортивные сооружения Фото: Михаил ФРОЛОВ

При содействии Минспорта России в Донецкой Народной Республике будут отремонтированы поврежденные в ходе боевых действий физкультурно-спортивные сооружения. Об этом сообщил ДАН исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

Он уточнил, что ремонт проведут за счет средств федерального бюджета. Всего будут восстановлены 12 объектов. Кроме того, в регионе построят новые спортивные сооружения.

- Министерством проработан с Минспортом РФ вопрос восстановления в 2023 году за счет средств федерального бюджета 12 физкультурно-спортивных сооружений, поврежденных в результате боевых действий, создания семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и приобретения спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ Республики, а также экипировки для спортивных сборных команд ДНР, - заявил глава ведомства.

Тем временем пловчиха из ДНР завоевала серебро в соревнованиях «Дети Приморья». Соревнования во Владивостоке стартовали 1 июля.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

53 спортсмена из ДНР приняли участие в соревнованиях «Дети Приморья»

Всего в турнире участвуют более 1500 спортсменов (подробнее)