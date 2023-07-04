Начинающие художники из ДНР изобразили красоту Азовского моря и возрождение Мариуполя

Пленэром называют технику создания полностью готовых картин на природе при естественном освещении. Фото: Министерство культуры ДНР
Тринадцать начинающих художников из Донецкой Народной Республики приняли участие в межрегиональном пленэре - творческой смене молодых художников «Мы так видим». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.
Там уточнили, что в творческом проекте смогли поучаствовать пять преподавателей Донецкого художественного колледжа. Среди них были как начинающие педагоги, так и более опытные коллеги.
- Под их руководством 13 студентов 1-4 курсов приобщились к изображению красоты Азовского побережья и возрождающегося Мариуполя. Результатом работы творческой группы стало написание более 30 живописных этюдов, - рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что межрегиональный пленэр стал уникальным пространством для передачи профессионального опыта от состоявшихся мастеров живописи начинающим художникам и студентам, а также для взаимного обмена творческими идеями и личными впечатлениями.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Институт сценических искусств в Петербурге примет студентов из Мариуполя
РГИСИ примет 16 абитуриентов из ДНР (подробнее)