Начинающие художники из ДНР изобразили красоту Азовского моря и возрождение Мариуполя

Пленэром называют технику создания полностью готовых картин на природе при естественном освещении. Фото: Министерство культуры ДНР

Тринадцать начинающих художников из Донецкой Народной Республики приняли участие в межрегиональном пленэре - творческой смене молодых художников «Мы так видим». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Там уточнили, что в творческом проекте смогли поучаствовать пять преподавателей Донецкого художественного колледжа. Среди них были как начинающие педагоги, так и более опытные коллеги.

- Под их руководством 13 студентов 1-4 курсов приобщились к изображению красоты Азовского побережья и возрождающегося Мариуполя. Результатом работы творческой группы стало написание более 30 живописных этюдов, - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что межрегиональный пленэр стал уникальным пространством для передачи профессионального опыта от состоявшихся мастеров живописи начинающим художникам и студентам, а также для взаимного обмена творческими идеями и личными впечатлениями.

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