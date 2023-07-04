Украинская армия за год выпустила по ДНР из американских установок HIMARS и MLRS почти 350 ракет

Донбасс обстреливают из американских реактивных систем залпового огня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

При обстрелах территории Донецкой Народной Республики за год украинская армия 61 раз применила американское вооружение, в частности высокоточные системы M142 HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что всего по региону с 4 июля 2022 года, когда наблюдатели зафиксировали первое применение ВСУ подобных видов вооружения на Донбассе, были выпущены 345 ракет М30 GMLRS, М30A1 с поражающими элементами в виде шрапнели и M31 GMRLS. В результате обстрелов погибли и были ранены мирные люди.

- В течение года представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, задокументировано 34 факта гибели и 154 факта ранений гражданских лиц, в том числе 10 детей, - заявили в СЦКК.

Кроме того, сообщается, что в ДНР были повреждены четыре медучреждения, 13 учебных заведений, 14 производственных объектов, 13 объектов критической инфраструктуры, 48 точек торговли и соцобеспечения, а также 194 частных и многоквартирных дома.

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