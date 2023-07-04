В Мелекино открыли отделение «Почта Донбасса»

В Мелекино открыли отделение постовой свзяи. Фото: «Почта Донбасса»

Государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» открыло отделение почтовой связи в Мелекино. Теперь жители получили все услуги, которое представляет оператор почтовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Жители сел Мелекино и Буряковая Балка, а также поселка Азовское получили доступ ко всем услугам Почты Донбасса. Отметим, что в районе обслуживания ОПС Мелекино суммарно проживают 2239 человек, из которых 512 — пенсионного возраста и 37 — с ограниченными возможностями, - отмечает оператор постовой связи.

В госпредприятии добавили, что почтовое отделение находится по адресу 287441, село Мелекино, улица Набережная, дом 34а. График работы с 9:00 до 15:30. Перерыв с 11:00 до 11:30, а выходными днями будут воскресенье, понедельник и среда.

Напомним, что в ГУП «Почта Донбасса» можно оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, интернет и услуги телефонии, отправить или получить денежный перевод, приобрести товары народного потребления, отправить и получить письмо, посылку, бандероль, оформить подписку на периодические издания и многое другое.

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