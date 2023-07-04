Донецкий краеведческий музей получил от московских музеев книги и оборудование для выставок

Новые книги пополнят музейные фонды. Фото: пресс-служба Донецкого краеведческого музея

Донецкий республиканский краеведческий музей получил 83 книги от московских музеев в рамках акции, инициированной министерством культуры России. Среди переданных изданий — книги, посвященные музейному делу, историческим и искусствоведческим исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры ДНР.

— В Донецкий республиканский краеведческий музей уже доставили выставочное оборудование, оргтехнику, бинокуляры, манекены, фототехнику, проекторы, канцелярские товары и телевизоры. Научные сотрудники донецкого музея получили справочные материалы, которые очень помогут им в исследовательской и научно-просветительской работе, — отметили в министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что акция помощи республиканским музеям стартовала 1 июля.

Напомним, что в ДНР планируют создать Музей истории Донбасса с 2014 года. С таким предложением выступил министр культуры региона Михаил Желтяков.

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