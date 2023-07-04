Молодая Гвардия ежедневно помогает больнице интенсивного лечения в Мариуполе

Волонтеры ежедневно оказывают помощь пациентам и медицинскому персоналу медучреждения. Фото: Молодая Гвардия

Ежедневно волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» оказывают помощь пациентам и медицинскому персоналу больнице интенсивного лечения в Мариуполе. Также ребята в медучреждении регулярно сдают донорскую кровь, переносят лежачих больных, выполняют любую работу. Об этом сообщает организация в своем телеграм-канале.

- Одной из самых сложных задач для наших волонтеров является помощь в областной больнице интенсивного лечения Мариуполя. Этот труд сложный не только физически, но и морально. Несмотря на это, волонтеры ежедневно помогают пациентам и медицинскую персоналу больницы. Продолжим помогать до тех пор, пока это необходимо, - рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Мариуполе Никита Аверкин.

Напомним, что в филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское принял первых пациентов. На прием за день записались почти 200 человек.

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