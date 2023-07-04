Институт сценических искусств в Петербурге примет студентов из Мариуполя

Абитуриенты будут сдавать очные вступительные экзамены. Фото: РГИСИ

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге объявил о старте целевого набора на актерский и режиссерский курсы для театра Мариуполя. Отборочный тур пройдет в дистанционном формате, а после абитуриенты отправятся в северную столицу, чтобы сдать очные экзамены. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Абитуриенты, получившие рекомендацию к поступлению, будут приглашены в Санкт-Петербург для сдачи экзаменов – профессионального и творческого испытаний, а также собеседования. На время поступления абитуриенты будут обеспечены жильем и питанием со стороны организаций-партнеров по проекту, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что руководителем курса по специальности «Актерское искусство» станет российский артист и режиссер, доцент РГИСИ Александр Иванович Кладько. Всего в институте сценических искусств открыто 16 бюджетных мест для абитуриентов из Мариуполя.

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