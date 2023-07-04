В Донецке начали проверку технического и санитарного состояния маршрутных такси

В ДНР начали проверку технического и санитарного состояния маршрутных такси Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Согласно указу врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в городе Донецке сотрудники отдела транспорта и связи городской администрации совместно с работниками ГАИ начали проверку технического и санитарного состояния маршрутных такси. Об этом сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня были проверены автобусы на городской автостанции «Крытый рынок». Начальник отдела транспорта и связи горадминистрации Андрей Науменко отметил, что в ходе проверки был выявлен ряд незначительных нарушений. Водителям даны предписания на их устранение, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

По словам Андрея Науменко, сейчас многие водители маршрутных такси рискуют своей жизнью, осуществляя перевозку пассажиров в обстреливаемые районы. Руководство автотранспортных предприятий регулярно получают благодарности от жителей города.

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