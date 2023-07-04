В ДНР планируют аккредитовать свыше 690 выпускников медвуза

Аккредитацию будут проходить студенты разных специальностей ДонГМУ. Фото: Гарцев/ТГ

В Донецкой Народной Республике планируют аккредитовать свыше 690 выпускников Донецкого государственного медицинского университета. Об этом рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

— Планируется проведение первичной аккредитации 693 выпускников университета 2023 года выпуска по специальностям: «Лечебное дело» (440 чел.), «Педиатрия» (58 чел.), «Стоматология» (80 чел.), «Фармация» (92 чел.), «Медико-профилактическое дело» (23 чел.), а также 11 выпускников медицинского колледжа университета по специальности лечебное дело (квалификация фельдшер), — отметил Гарцев в своем телеграм-канале.

Отмечается, что аккредитация будет проходить в три этапа: тестирование, задачи и практические навыки.

Напомним, что в медицинские вузы новых регионов России выделено свыше 1100 бюджетных мест. Приемная кампания в ДНР стартовала 20 июня — абитуриенты могут подать документы в вузы Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя.

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