Правительство ДНР и Минстрой РФ заключили соглашение о развитии строительства

Подписи на соглашении поставили Денис Пушилин и Ирек Файзуллин. Фото: Минстрой РФ

Правительство Донецкой Народной Республики и Минстрой РФ подписали соглашение о взаимодействии в строительной сфере. Подписи поставили врио Главы Республики Денис Пушилин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Соглашение поможет создать условия для строительства нового доступного жилья в регионе.

— Улучшение жилищных условий граждан путем строительства многоквартирных домов, развитие ипотечного кредитования, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства – все это очень нужно нашим людям. С учетом опыта Минстроя России, уверен, у нас все получится, — отметил глава Республики.

Денис Пушилин добавил, что в регионе сохраняется большая потребность в доступном жилье. Развивать строительство будут рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

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