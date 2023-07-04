В ДНР капремонт трассы «Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь» завершен на 70%

В ДНР капремонт 120 километровой трассы от Амвросиевки до Мариуполя завершен на 70% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт трассы «Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь», которая завершена на 70%. Специалисты продолжают ремонт дороги круглосуточно, а полностью дорожное покрытие будет готово к осени. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

- Дорога разделена на три этапа. Укладка асфальтобетона от Первомайского до Мариуполя завершена на 95%. Средняя готовность двух участков Амвросиевки до Первомайского 50%. В общем строители уложили около 300 тонн асфальтобетонной смеси. Темп укладки асфальта 5 километров в сутки, - отмечает госкомпания.

В компании добавили, что после укладки дороги, дорожники займутся благоустройством дороги – установят бордюрный камень, знаки, остановочные павильоны, нанесут разметку.

Для Донецкой Народной Республики автомагистраль имеет стратегическую, социальную и экономическую значимость. Она соединяет крупные города как Амвросиевка, Тельманово и Мариуполь. Благодаря этой трассе будет лучше сообщение между четырьмя пунктами пропуска.

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