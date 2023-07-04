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НовостиОбщество4 июля 2023 10:35

Народный фронт передал сотрудникам «Воды Донбасса» более тысячи продуктовых наборов

Всего предприятие заявило на помощь более 9,5 тысячи сотрудникам
Владислав ГУЩИН
Организация передала сотрудникам «Воды Донбасса» более тысячи продуктовых наборов. Фото: Народный фронт

Организация передала сотрудникам «Воды Донбасса» более тысячи продуктовых наборов. Фото: Народный фронт

Сотрудники государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» получили от Народного фронта более тысячи продуктовых наборов. Об этом ДАН сообщили в региональном исполнительном комитете НФ.

- Уже третий месяц сотрудники ГУП «Вода Донбасса» не получают заработную плату, но несмотря ни на что они каждый день выезжают, выполняют свою работу, ремонтируют порывы, обеспечивают людей водой в наше тяжелое время. Народный фронт оперативно помог. Мы доставили 1185 продуктовых наборов для людей, - сказал руководитель Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.

В Народном фронте отметили, что государственное унитарное предприятие «Вода Донбасса» заявило на помощь более 9,5 тысячи сотрудникам. Скоро все продуктовые наборы привезут сотрудникам.

Кроме того, в исполнительном комитете организации добавили, что будут держать вопрос выдачи заработной платы на контроле и всячески способствовать погашению задолженности.

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