Народный фронт передал сотрудникам «Воды Донбасса» более тысячи продуктовых наборов

Организация передала сотрудникам «Воды Донбасса» более тысячи продуктовых наборов. Фото: Народный фронт

Сотрудники государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса» получили от Народного фронта более тысячи продуктовых наборов. Об этом ДАН сообщили в региональном исполнительном комитете НФ.

- Уже третий месяц сотрудники ГУП «Вода Донбасса» не получают заработную плату, но несмотря ни на что они каждый день выезжают, выполняют свою работу, ремонтируют порывы, обеспечивают людей водой в наше тяжелое время. Народный фронт оперативно помог. Мы доставили 1185 продуктовых наборов для людей, - сказал руководитель Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.

В Народном фронте отметили, что государственное унитарное предприятие «Вода Донбасса» заявило на помощь более 9,5 тысячи сотрудникам. Скоро все продуктовые наборы привезут сотрудникам.

Кроме того, в исполнительном комитете организации добавили, что будут держать вопрос выдачи заработной платы на контроле и всячески способствовать погашению задолженности.

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