До конца года 370 детей с инвалидностью из ДНР отправятся на реабилитацию в Подмосковье

35 детей уже прошли реабилитацию, еще 370 пройдут ее до конца 2023 года. Фото: детский омбудсмен при президенте РФ

Порядка 370 детей с инвалидностью отправятся на реабилитацию в Подмосковье до конца года. Всего представители стратегической программы «Страна для детей» организуют еще четыре выезда. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

— Планируем до конца года организовать еще не менее четырех подобных заездов и обеспечить еще около 370 детей медицинской реабилитацией и санаторно-курортным лечением, — отметила омбудсмен.

Напомним, что ранее две группы детей с инвалидностью из ДНР прошли программу комплексного психолого-медико-социального сопровождения в центрах «Созвездие» и «Огонек» в Подмосковье. Такая программа полезна и родителям — они обучились специальным методикам, которые смогут применять и в домашних условиях. По мнению детского омбудсмена при Президенте РФ, даже за месяц работы уже видна положительная динамика физического состояния детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР начал работу центр для людей с инвалидностью

Пока учреждение будет работать в онлайн-формате (подробнее)