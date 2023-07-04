Два ранее судимых горловчанина украли у инвалида две тысячи рублей

Злоумышленников задержали участковые отдела полиции Калининского района Горловки. Фото: МВД ДНР

Сотрудники МВД задержали двух ранее судимых преступников, которые ограбили инвалида первой группы в Горловке. Полицейские установили, что подельники нанесли телесные повреждения мужчине и похитили две тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. ОБ этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— В полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи местному жителю 1977 года рождения. У пациента медработники диагностировали ссадины плеча и параорбитальную гематому. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейские установили, что двое местных жителей пришли по месту проживания малознакомого соседа, затолкали его в квартиру и похитили 2 тысячи рублей. Подельники надеялись, что по состоянию здоровья потерпевший не будет заявлять о случившемся в полицию и все сойдет им с рук, — отметили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей.

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