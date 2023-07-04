В пяти районах Донецка продолжают ремонт дорог

Восстановление дорожного полотна в Донецке продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецке продолжается фрезерование и обновление дорожного полотна сразу в нескольких районах. Специалисты предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжают работать на благо родного города. Об этом написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Текущий ремонт автомобильных дорог и улиц частного сектора продолжается в Киевском, Буденновском, Ворошиловском, Калининском и Кировском районах города, - отметил мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что ручная уборка проходит по улице Державной в Кировском районе.

Напомним, что в Волновахе продолжается капитальный ремонт дорожного полотна. Шеф-регион Челябинская область выполняет все взятые на себя обязательства в городе. Сейчас специалисты начали работы на шести участках дорог.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике до конца 2023 года отремонтируют шесть мостов и путепроводов.

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