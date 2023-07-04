Пловчиха из ДНР завоевала серебро в соревнованиях «Дети Приморья»

Второй день соревнований также принес победы спортсменам из ДНР. Фото: Мартынов/ТГ

Спортсменка из Донецкой Народной Республики заняла второе место на спортивных играх «Дети Приморья», которые проходят во Владивостоке. Об этом рассказал министр молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

— Награждал победителей второго дня соревнований международных игр «Дети Приморья» по плаванию, среди которых и наша Соня! София Федорова на дистанции 50 м брассом завоевала серебро, — отметил министр.

Мартынов добавил, что в копилке команды из Республики появилась еще одна бронзовая медаль. Ее завоевала Бондаренко Мария в соревнованиях по бадминтону.

Напомним, что первые спортивные игры «Дети Приморья» стартовали во Владивостоке 1 июля. Донецкую Народную Республику на международных соревнованиях представляют 53 спортсмена, которые выступают в 11 спортивных дисциплинах. Среди них баскетбол, бадминтон, плаванье и другие.

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