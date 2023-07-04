В ДНР начал работу центр для людей с инвалидностью

Работу центра пока организуют в онлайн-формате. Фото: ДАН

На базе Центра славянской культуры (ЦСК) в Донецке начал работу инклюзивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель учреждения — сблизить людей и помочь им в адаптации и социализации. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал генеральный директор ЦСК Артем Поляков.

— Миссия нашего проекта заключается в том, чтобы объединить «особых» людей, сблизить духовно, содействовать восстановлению и укреплению физического и творческого потенциала каждого из них. Наша целевая аудитория — люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 лет, — отметил Поляков.

По мнению гендиректора, посещение центра — единственная возможность для людей с ОВЗ адаптироваться к социуму, получить коммуникативный навык общения с окружающими.

— Мы должны помочь этим людям в адаптации и социализации, сохранении гармонии и равновесия в отношениях с семьей и окружающими. По соображениям безопасности до нормализации обстановки в городе все мероприятия и занятия в центре будут проводится в режиме онлайн, — подчеркнул Поляков.

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