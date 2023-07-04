35 детей с инвалидностью из ДНР прошли реабилитацию в Подмосковье

До конца года участие в программе примут еще более трехсот детей с инвалидностью из ДНР. Фото: детский омбудсмен при президенте РФ

Дети с инвалидность из Донецкой Народной Республики прошли курс реабилитации в Подмосковье в рамках программы «Страна для детей». Об этом рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— В июне 23 ребенка с инвалидностью, пострадавшие от военной агрессии Украины, прошли программу комплексного психолого-медико-социального сопровождения в центре «Созвездие» в Красногорске, при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Дети занимались там лечебной физкультурой, плаванием, проходили курсы физиотерапии, лечебного массажа, работали с психологом, логопедом, — отметила омбудсмен в своем телеграм-канале.

Мария Львова-Белова добавила, что еще 12 детей с двигательными расстройствами, в том числе с ДЦП, вместе с родителями и законными представителями были на санаторно-курортном лечении в реабилитационном центре «Огонек» в подмосковной Электростали.

— Для каждого ребенка специалисты учреждения разработали индивидуальную программу восстановления, подготовили ортезы. Прогресс в физическом состоянии ребят за этот месяц заметен. А ведь некоторые не были на реабилитации ни разу. Что важно, необходимым методикам центр обучил родителей, теперь они смогут применять их дома, — добавила омбудсмен.

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