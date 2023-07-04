Социальный бизнес в новых регионах России получит субсидии от Правительства РФ

К социальному бизнесу относятся кинотеатры, гостиницы, стоматологические клиники, фитнес-клубы, образовательные организации, музеи и библиотеки и другие учреждения. Фото: Пушилин/ТГ

Правительство России намерено ввести системы поддержки малого и среднего бизнеса, который занимается социально значимой деятельность на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

— Максимальный размер гранта составит 300 тыс. рублей, при этом сама организация обязана софинансировать свой социально значимый проект — объем вложенных юрлицом средств должен быть на менее 5% от всего бизнес-плана не него, — отметили в пресс-службе министерства.

Потратить грант можно будет на аренду и ремонт нежилого помещения, аренду или приобретение техники, мебели и оборудования, приобретение сырья и расходных материалов, оплату коммунальных услуг и выплаты по франшизею. Глава Минэкономразвития ДНР отметил, что субсидирование социального бизнеса будет способствовать укреплению социальной инфраструктуры, а также улучшит общее благосостояние населения.

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