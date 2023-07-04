За три дня работы новой лавы в ДНР горняки добыли свыше двух тонн угля

Работа в новой лаве продолжается. Фото: ДАН

Горняки шахты «Комсомолец Донбасса» в Донецке за три дня работы добыли на-гора порядка двух тонн угля. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— За 3 дня, с момента официального ввода в эксплуатацию, шахтеры выдали на-гора порядка 2 тысяч тонн черного золота. Данная лава станет шестым действующим очистным забоем шахты, ее запуск создаст новые рабочие места и обеспечит энергетическую безопасность региона, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что новую лаву в эксплуатацию ввели 1 июля. Она рассчитана на работу в течение 27 месяцев, а ее промышленные запасы оцениваются в 980 тыс. тонн угля.

Денис Пушилин спустился в новый забой с приемной комиссией и ответил на вопросы горняков. Врио Главы Республики подчеркнул, что запуск новой лавы в ДНР — это героическое трудовое достижение.

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