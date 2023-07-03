Донецкий археолог поучаствует в раскопках древних курганов на территории Ростовской области

На данной территории экспедиции проводятся с 2003 года, и Анатолий Усачук почти во всех сезонах раскопок принимал активное участие. Фото: Донецкий краеведческий музей

Один из сотрудников Донецкого республиканского краеведческого музея Анатолий Усачук отправится в археологическую экспедицию на территорию Ростовской области. Об этом сообщила ДАН заведующая научно-методическим отделом музея Анна Петух.

Она уточнила, что автор научных публикаций, которые вышли в разных странах мира, в числе других участников экспедиции займется исследованием древних курганов в окрестностях села Ремонтное.

- Усачук Анатолий Николаевич примет участие в ближайшее время в работе степной археологической экспедиции Государственного исторического музея по исследованию древних курганов в окрестностях села Ремонтное в Ростовской области, - рассказала завотделом.

По ее словам, на упомянутой территории экспедиции проводятся с 2003 года, и Анатолий Усачук почти во всех сезонах раскопок принимал активное участие.

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