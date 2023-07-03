В Мариуполе побывала обладательница звания «Золотая скрипка России» Анастасия Агличева

Обсудили различные социально-культурные инициативы, проведению которых в Мариуполе готова помочь гостья. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе побывала обладательница звания «Золотая скрипка России», культурный и общественный деятель Анастасия Агличева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что поддержка и участие признанного артиста в культурной жизни мариупольцев будет неоценимой.

- Обсудили различные социально-культурные инициативы, проведению которых в Мариуполе готова помочь гостья. Одной из таких может стать реализация уже известного россиянам социального проекта под названием «Музыка врачам». Его главная цель - помощь в психологической и духовной реабилитации медицинских работников, переживших боевые действия и тем, кто сегодня несет врачебную службу вдали от родного дома, - рассказал Моргун.

Мэр отметил, что также говорил с гостьей и о проведении благотворительного концерта для педагогов и воспитанников мариупольских школ искусств.

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