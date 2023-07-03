Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке

Под прицельным огнем противника оказались Никитовский и Калининский районы города. Фото (архив): ТГ/Приходько

Вечером 3 июля Горловка вновь оказалась под массированным обстрелом ВСУ. В этот раз украинские войска выпустили по городу 10 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались Никитовский и Калининский районы города.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:40 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, вечером 3 июля украинские войска нанесли еще один ракетный удар по Ясиноватой. По городу были выпущены сразу десять ракет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Ласточкино в районе восьми часов вечера. Под прицельным огнем ВСУ оказался микрорайон Зорька. Позже стало известно, что в результате обстрела в Ясиноватой был ранен мужчина 1985 года рождения.

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