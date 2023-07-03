В Калининском районе Донецка после непогоды энергетики устранили более сотни коротких замыканий

Непогода привела к череде коротких замыканий на линиях электропередачи в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Непогода привела к череде коротких замыканий на линиях электропередачи в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что энергетики оперативно устраняют все поломки.

- Работники предприятия «Горсвет» продолжают трудиться на благо нашего города и его жителей. Сегодня в Калининском районе устранено более сотни коротких замыканий, которые возникли из-за недавней непогоды, - заявил мэр.

Напомним, сотрудникам энергетических предприятий ДНР приходится не только выполнять свою обычную работу, но и устранять последствия обстрелов со стороны Украины. Так, за один только июнь месяц электрики восстановили около трех тысяч трансформаторных подстанций, вернув свет более трехсот тысячам бытовых абонентов, 67 учебным заведениям, 14 больницам и одной котельной.

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