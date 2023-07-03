Специальная комиссия занимается упорядочиванием мест торговли в городе. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе не допустят передислокации стихийной торговли с одних мест на другие. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что провел сегодня городскую межведомственную комиссию по благоустройству и упорядочиванию мест торговли. Участники комиссии обсудили ряд торговых точек в городе, которые, как выяснилось, работают без соответствующих документов. По решению комиссии эти точки закроют, а объекты торговли демонтируют.

- Также приоритетным остается вопрос недопущения передислокации стихийной торговли с одних мест на другие. В этом направлении продолжаем вести активную работу с предпринимателями, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе приступили к упорядочиванию мест торговли. Эту работу проводит специальная межведомственная комиссия в составе представителей местных органов власти, силовых структур, Роспотребнадзора, СЭС и ветеринарной медицины.

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