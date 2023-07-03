В ДНР прогнозируют аномальную жару до +36 градусов

Первая неделя июля обещает быть очень жаркой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первая неделя июля в ДНР обещает быть аномально жаркой. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +36 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно данным службы, в Донецке температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +30 до +35 градусов. Ночью она будет находиться в пределах от +18 до +24 градусов. Самым жарким днем недели должна стать пятница. При этом в воскресенье может пойти дождь.

Похожая климатическая картина сложится в Дебальцево. Днем здесь прогнозируют от +28 до +34 градусов, ночью +17…+22 градуса по Цельсию. Осадки могут быть в выходные, однако незначительные.

Наиболее дождливой погода будет в Артемовске и его окрестностях. Дожди там должны пройти в пятницу, субботу и воскресенье. Днем температура воздуха будет в районе +30…+34 градусов, ночью +17…+22 градуса.

Жарче всего будет в Амвросиевке. Максимальный пик температуры в +36 градусов ожидается на пятницу. Ночью термометры покажут +17…+23 градуса. В воскресенье может быть сильный дождь.

В Мариуполе температура воздуха прогреется днем до +34 градусов по Цельсию, ночью опустится до отметки в +19 градусов.

На Азовском море ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, высота волн в акватории моря составит 0,3-0,6 м.

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