Экстерриториальные участки будут открыты на осенних выборах в России из-за появления новых субъектов
Фото: Иван ЖИЛЯК
Экстерриториальные участки будут открыты на осенних выборах в ДНР. Такую возможность предусмотрели из-за появления новых субъектов в составе России. Об особенностях предстоящих выборов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
- Что это значит? Поскольку большая мобильность - многие из тех, кто голосовал на референдуме, находились в то время там, теперь многие находятся в других регионах России, - есть движение людей, мы предусмотрели, чтобы жители этих четырех регионов, если они находятся не у себя дома, смогли проголосовать там, где они находятся, - заявила она.
По словам Памфиловой, такие же участки откроются в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
- Для того, чтобы там могли проголосовать люди из других регионов России - строители, медики, военнослужащие - за своего губернатора, за заксобрание и так далее, не выезжая, - пояснила глава Центризбиркома.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР практически завершили формирование избирательных комиссий. В Республике ждут решения Центризбиркома России о начале предвыборной кампании.
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