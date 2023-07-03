Минимальный размер зарплаты в ДНР увеличат до 19 242 рублей

МРОТ поднимут сразу на 3 000 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В ДНР увеличится минимальный размер оплаты труда. Рост минимальной зарплаты по всей России анонсировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он уточнил, что ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда по поручению Президента России. МРОТ вырастет с 1 января 2024 года и составит более 19 тысяч рублей.

- С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19242 рубля, - заявил министр.

По словам Котякова, с 2025 года в РФ должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной зарплатой.

- Для того, чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%, - пояснил чиновник.

Напомним, сейчас размер минимальной зарплаты в России составляет 16 242 рубля.

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