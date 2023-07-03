Первоклассникам из ДНР вручат школьные наборы к 1 сентября

Детям помогут собрать все необходимое в школу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 30 тысячам будущих первоклассников из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вручат школьные наборы к началу нового учебного года. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Движения Первых, которое выступило одним из инициаторов данной акции.

Там отметили, что хорошо понимают сложности, с которыми приходится сталкиваться родителям в новых регионах при сборах ребенка в школу.

- Именно поэтому мы решили их поддержать и подготовили специальный набор первоклассника, который получит каждый школьник, а это более 29 тысяч ребят, - заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Сообщается также, что выдача наборов будет производиться с 1 августа, детям вручат их прямо в школах.

Организаторами акции стали Министерство просвещения России и Федеральное агентство по делам молодежи. Участие в ней приняли также Народный фронт, автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» и Российское общество «Знание». Каждое ведомство и организация-партнер внесли свой вклад в составление школьного набора.

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