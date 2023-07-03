Бурятия организовала поездку школьников из ДНР в Москву и Улан-Удэ

Дети будут учится на направлениях «Робототехника» и «Дизайн». Фото: Михайлов/ТГ

Республика Бурятия организовала для детей из Старобешево поездку в Улан-Удэ и Москву. По распоряжению губернатора региона шефа дети смогли увидеть столицу, а дальше отправятся на обучение в образовательный центр «Асториум».

— Ученики инженерных классов, талантливые и одаренные ребята, дети военнослужащих и маленькие представители других льготных категорий прибыли в столицу региона-шефа. Впереди у ребят обучение в «Асториуме» по направлениям «Робототехника» и «Дизайн», экскурсии по достопримечательностям города и поездка на Байкал, — отметил глава района Николай Михайлов.

Михайлов подчеркнул, что поездку организовала общественная организация «Женщины Бурятии». Она стала возможной благодаря президентскому гранту.

Напомним, что для 750 детей из Амвросиевского района ДНР организуют отдых на черноморском и азовском побережьях.Отдых организовали при помощи других регионов России.

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