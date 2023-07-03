900 жительниц ДНР получили пособие по беременности и родам в 2023 году

Выплату могут получить женщины в декретном отпуске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике продолжается выплата пособия по беременности и родам. В 2023 году соцвыплату получили порядка 900 женщин. Минимальный размер материальной помощи — 74757, 20 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Соцфонда РФ по ДНР.

— В общей сложности с начала года женщинам было перечислено 100,6 миллионов рублей. На пособие может рассчитывать работающая женщина, находящаяся в отпуске по беременности и родам либо усыновившая ребенка до трех месяцев. Минимальный размер пособия в 2023 году составляет 74757,20 рублей, максимальный — 530 976,06 рублей, — отметили в ведомстве.

Напомним, что открыть новое отделение социального фонда ДНР планируют в Мариуполе. Оно будет расположено в здании бывшего детского сада, который сейчас помогают ремонтировать волонтеры Народной дружины и Народного фронта.

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