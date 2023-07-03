Специалисты из Магаданской области проводят капремонт кровель многоквартирных домов в Ждановке

Специалисты из Магаданской области проводят капремонт кровель многоквартирных домов. Фото: Администрация города Ждановка

В населенном пункте Ждановка специалисты из Магаданской области проводят капитальный ремонт кровель многоквартирных домов. Регион-шеф выполняет все работы в указанные сроки. Об этом сообщает администрация города.

- При поддержке Магаданской области в городе Ждановка продолжаются работы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов. Работы выполняются в указанные сроки.

Выражаем благодарность шефу-региону за огромную помощь в восстановлении объектов МКД города, - отмечают в мэрии.

Напомним, что специалисты из Липецкой области к началу нового учебного года восстановят школу в селе Малоянисоль ДНР. Сейчас строители региона-шефа планирует заменить двускатную шиферную крышу на профнастил.

Кроме того, строители из Челябинской области восстановили стоматологическую поликлинику в Волновахе. Сейчас специалисты завершили работы на 95%.

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