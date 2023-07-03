В ДНР уменьшилось количество жалоб на бродячих собак и несвоевременный вывоз мусора

В ДНР продолжают отлов и стерилизацию бродячих собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Республике уменьшилось количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора и стаи бродячих собак. Но работу в этом направлении продолжат.

— Количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора и скопление бродячих собак в общественных местах заметно сократилось, однако проблемы по-прежнему остаются актуальными, в связи с чем прошу ответственных лиц держать ситуацию под контролем и продолжать работу в данном направлении, — заявил Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Денис Пушилин также дал поручение провести техосмотр пассажирского транспорта в Республике. Жители региона особенно много жалуются на состояние общественного транспорта по городским маршрутам №1 и 20 в Макеевке, №77 в Донецке. Недовольны местные жители и состоянием автобусов на маршруте «Донецк — Ростов-на-Дону». Глава Республики поручил организовать соответствующие проверки.

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