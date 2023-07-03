Народный совет ДНР и Заксобрание Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

Документ станет основой для дальнейшего сотрудничества между регионами. Фото: Бидевка/ТГ

Народный Совет ДНР и Законодательное собрание Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Председатель НС Владимир Бидевка назвал это событие историческим.

— Сегодня подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Народным Советом ДНР и Законодательным Собранием Приморского края. Это событие можно назвать историческим. После принятия ДНР в состав России Народный Совет впервые заключает соглашение как парламент с другим региональным парламентом страны, — подчеркнул Бидевка.

Председатель НС добавил, что совместная работа парламентариев всех уровней — основа эффективного законотворческого процесса и стабильности государства.

— Уверен, наше сотрудничество будет развиваться по всем ключевым направлениям и способствовать улучшению качества жизни наших граждан, успешному развитию Донецкой Народной Республики, Приморского края и России в целом, — добавил Владимир Бидевка.

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