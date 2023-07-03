Денис Пушилин поручил проверить техсостояние пассажирского транспорта в ДНР

В ДНР проверят состояние городского и межрегионального транспорта

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта в регионе. Особенно много жалоб поступает на техсостояние автомобилей по маршрутам №1 и 20 в Макеевее, №77 в Донецке и по межрегиональному маршруту «Донецк – Ростов-на-Дону».

— Фиксируется рост жалоб граждан на неудовлетворительное состояние общественного пассажирского транспорта в Республике. Поручил министерству транспорта, администрациям городов и районов организовать работу по проведению проверки технического состояния пассажирского транспорта и в случае выявления неисправностей принять соответствующие меры, — отметил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы Донецкой Народной Республики подчеркнул, что на еженедельном оперативном совещании с главами городов, районов, Правительства, министерств и ведомств региона рассмотрели также вопросы, связанные с восстановлением и исполнительной дисциплиной.

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