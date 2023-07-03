В ДНР закончили посевную кампанию на декаду позже сроков из-за аномальных дождей

В ДНР закончили посевную кампанию позже из-за аномальных дождей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике закончили посевную компанию на декаду позже планируемых сроков из-за аномальных дождей. Об этом сообщил ТАСС, исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства региона Артем Крамаренко.

- Год был уникальный в плане погодных условий. В полевых работах мы были вынуждены менять свои планы из-за затяжных дождей. Ожидаем сейчас более устойчивую погоду, существенно более, чем на декаду, - сказал Крамаренко.

Он добавил, что порядка 9 тысяч гектаров не успевали засеять яровыми культурами. Однако на данный момент работы в этой части фактически завершены, но со смешением сроков. Всего в Республике около 400 тысяч гектар задействованных сельскохозяйственных земель.

Напомним, что в конце июня в Донецкой Народной Республике на 94% завершен сев технических культур — подсолнечника, сои, горчицы и льна.

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