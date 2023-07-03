В ДНР за июнь месяц электрики восстановили около трех тысяч трансформаторных подстанций

В ДНР электрики восстановили около трех тысяч трансформаторных подстанций за прошлый месяц Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины ежедневно обстреливают территорию Донецкой Народной Республики. Так, за июнь месяц электрики восстановили около трех тысяч трансформаторных подстанций. Сотрудникам энергетических предприятий Республики приходится не только выполнять свою обычную работу, но и устранять последствия обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

- Только за июнь 2023 года специалистами было восстановлено электроснабжение 2 868 трансформаторных подстанций, 349 693 бытовых абонентов, 67 учебных заведений,14 медицинских учреждений, 1 котельной, обесточенных в результате боевых действий, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Еленовка из реактивной системы залпового огня была перебита линия электропередач. Также были повреждены кровля и остекление в частных домах по улице Садовой.

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