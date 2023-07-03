Свыше 320 тысяч жителей ДНР получили выплаты через «Почту Донбасса» за июнь

Почтовый оператор выплачивает пенсии и пособия во всех городах региона. Фото: ДАН

За июнь «Почта Донбасса» выплатила 322 583 получателям в Донецкой Народной Республике пенсии и социальные пособия. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— Почта Донбасса в июне 2023 года осуществила выплату пенсий и социальных пособий 322583 получателям, а всего за шесть месяцев текущего года 1 995 377 человек получили выплаты, — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что сотрудники за июнь доставили около ста тысяч почтовых отправлений общим весом более 350 тонн. Всего за июнь 2023 года работники предприятия оказало порядка 800 тысяч услуг в почтовых отделениях.

Напомним, что ранее власти Республики приняли решение продлиться на два года выплату компенсаций на приобретение бытового угля. Глава Правительства региона подчеркнул, что эта выплата очень важна для жителей ДНР.

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